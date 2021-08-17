МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries приветствует готовность международных платежных систем Visa и Mastercard к переговорам о комиссиях при обработке транзакций, однако пока не получал от них соответствующих предложений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Mastercard работает по ситуации с комиссиями в Wildberries

"В Wildberries приветствуют готовность Mastercard и Visa к переговорам, но пока не получали от них соответствующих предложений", — сказали в компании.

Wildberries во вторник объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. Как пояснил ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

В свою очередь Visa и и Mastercard выразили обеспокоенность решением ритейлера. В Visa говорили, что расследуют ситуацию с партнером, Mastercard также работает над урегулированием вопроса.

"Мы неоднократно заявляли представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась", — указали в пресс-службе Wildberries.

"Обвинения в дискриминации пользователей не имеют под собой никаких оснований, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa. Wildberries не влияет на эти тарифы и их не формирует", — добавили в онлайн-ритейлере. Visa недовольна решением Wildberries по комиссиям

В онлайн-ритейлере подчеркнули, что выступают за прозрачное ценообразование. "Теперь россияне видят, как формируется цена на товар с учетом комиссий различных платежных систем и как они могут сэкономить, выбрав ту или иную платежную систему", — отметили в пресс-службе.

"Приветствуем заявления платежных систем о проведении расследований, но напоминаем, что главная задача следствия – не выйти на самих себя. Сегодня западные платежные системы занимают значительную долю на российском рынке и диктуют свои условия работы отечественному бизнесу. Мы открыты к переговорам и к диалогу, готовы обсуждать условия сотрудничества со всеми платежными системами", — заключили в Wildberries.