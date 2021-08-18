МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Регулярные жалобы в надзорные органы на шумные ночные работы на стройках по соседству и вызовы полиции далеко не всегда приводят к должному результату, так как застройщикам выгоднее платить штрафы, чем останавливать стройки, рассказала РИА Недвижимость адвокат МКА "Центрюрсервис" Екатерина Тютюнникова. Цены на недвижимость в Москве назвали неадекватными

По ее словам, закон не запрещает строительство ночью, однако не должно быть шумных работ. Понятие "ночное время" в каждом регионе разное. Например, в Москве — с 23.00 до 7.00, Санкт-Петербурге — с 22.00 до 8.00, Казани – с 22.00 до 6.00 в будни и с 22.00 до 9.00 в выходные и нерабочие праздничные дни. В это время двигатели техники должны быть заглушены, нельзя использовать мегафоны и сварку, забивать сваи или использовать любые инструменты и технику, если уровень шума превышает 45 децибел (средняя громкость человеческой речи).

Если ночные стройки досаждают регулярно, а застройщик на обращения не реагирует, то жильцы вправе вызывать полицию. Также можно обращаться в Роспотребнадзор, департамент природопользования и в органы стройнадзора с просьбой провести проверку и привлечь виновных к административной ответственности.

"Если ситуация повторяется, следует повторно фиксировать нарушения, обращаться в прокуратуру и суд. Для более аргументированных жалоб нужно собрать группу жильцов с аналогичными требованиями", — порекомендовала Тютюнникова, заметив, что людям стоит понимать — стройки и судебные процессы длятся довольно долго.

Размер штрафов за шумные ночные работы варьируется в зависимости от региона и конкретной ситуации. Так, в Москве юрлица могут получить штраф в 300 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – от 500 тысяч до миллиона рублей.

"Проблема в том, что иногда для застройщиков это не та сумма, которая заставит прекратить ночной шум. Общая стоимость работ, аренда техники, неустойка за нарушение сроков – все это приводит к повторным нарушениям", — отметила юрист.

Как подтвердили в одной из девелоперских компаний Москвы, застройщикам экономически невыгодно затягивать сроки строительства. Им проще платить штрафы, чем не строить по ночам, так как компенсации за просрочку кратно превосходят размер штрафа, даже если его придется платить каждую неделю. На практике же проверки уровня шума проводятся не чаще, чем раз в месяц. В крайнем случае можно получить разрешение на шумные работы ночью, выполнив ряд предписаний (например, оградив генератор антишумными конструкциями). Надзорные органы готовы их выдавать, закрывая глаза на нарушения тишины, чтобы избежать появления новых обманутых дольщиков, проблем от которых будет куда больше, чем от тех, кто жалуется на шум.

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