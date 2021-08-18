МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Наибольшее раздражение у российских водителей вызывают пассажиры, которые выбрасывают мусор прямо из окна автомобиля и раздает советы по управлению машиной, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Автовладельцам объяснили, через сколько лет надо менять машину

"Наибольшее раздражение у опрошенных автолюбителей (72%) вызывают пассажиры, выбрасывающие мусор прямо из окна авто. Еще для 70% идеальным пассажиром никогда не станет тот, кто раздает советы по управлению автомобилем, а 57% испытывают дискомфорт, когда пассажир ведет себя непредсказуемо: внезапно повышает голос или хлопает по торпедо", — выяснили эксперты.

Еще 41% водителей злятся, когда в их автомобиле едят, а 38% не потерпят, если пассажир при посадке не стряхнет ботинки от снега или зонт от дождевых капель. Около трети респондентов (36%) раздражают хлопающие дверьми пассажиры, каждый десятый автолюбитель испытывает злость, когда пассажир поет во время поездки, а 8% признались, что им не нравится ездить с "залипающими" всю дорогу в телефоне. И только 1% респондентов обладает выдающимся терпением и разрешает пассажирам в своем авто абсолютно все.

Больше всего российские водители ценят в пассажирах умение общаться: 77% опрошенных считают главным качеством идеального пассажира способность поддержать разговор. Еще 18% водителей признались, что сами любят поговорить, поэтому предпочитают пассажиров, которые умеют слушать, а 14% россиян высказались в пользу пассажиров, которые могли бы всячески развлекать их. Среди респондентов нашлись и те, кто полностью сосредоточен на дороге, поэтому их идеальный пассажир – тот, кто молчит на протяжении всей поездки (8%).

Идеальный пассажир должен знать правила дорожного движения (36%), актуальное состояние общественно-политической жизни страны (28%), иметь широкие энциклопедические знания (21%) и ориентироваться в музыкальных трендах (18%). При этом вопрос выбора музыки оказался для россиян не критичным: 57% не важно, чья музыка играет в авто, и лишь 29% респондентов отметили, что принципиально не готовы доверить выбор музыки пассажиру.

Практические умения идеального пассажира включают в себя помощь при поломке автомобиля (44%), а также талант найти оптимальный маршрут по навигатору с уточнением наличия парковки (33%). Некоторым водителям (27%) будет достаточно того, чтобы пассажир просто не мешался, а кто-то (23%) высказывает пожелание, чтобы пассажир помогал при парковке.

Компания проводила исследование в августе среди 1300 респондентов по всей России. В ответах был доступен множественный выбор.

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