МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Свежая белокочанная капуста в России с 10 по 16 августа подешевела на 0,62%, снижение цен произошло впервые с середины ноября 2020 года после 37 недель непрерывного роста, при этом одновременно немного подорожал лук, следует из данных Росстата. В России неожиданно подскочили продажи определенного продукта

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 2%. В частности, картофель подешевел на 3,93%, капуста — на 0,62%, морковь — на 7,57%, огурцы — на 3,91%, помидоры — на 3,4%, яблоки — на 0,49%. Цены на лук увеличились на 0,09%.

С начала года к 16 августа картофель в России подорожал на 39,68%, капуста — на 96,06%, лук — на 27,9%. Морковь с начала года выросла в цене на 84,98%, яблоки — на 7,9%, огурцы подешевели на 51,96%, помидоры — на 39,45%.

За предыдущий период, с 3 по 9 августа, свежая белокочанная капуста выросла в цене на 0,23%. Морковь тогда подешевела на 8,82%, картофель — на 4,73%, лук — на 0,26%, огурцы — на 4,89%, томаты — на 5,13%, яблоки — на 0,17%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились на 2,4%.

С 10 по 16 августа в России выросли цены на свинину (на 0,9%), овощные консервы для детского питания (на 0,5%), говядину (на 0,3%), баранину, сосиски, сардельки, сычужные сыры, маргарин, соль и черный чай (на 0,2%), обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), вареную колбасу, мясные консервы и фруктово-ягодные для детского питания, сливочное масло (на 0,1%).

Одновременно снизились цены на полукопченую и варено-копченую колбасу (на 0,8%), мороженую рыбу (на 0,5%), водку (на 0,3%), пастеризованное молоко, сухие молочные смеси и печенье (на 0,2%), шоколадные конфеты (на 0,1%). Банк России отметил замедление роста цен на продукты в июле

САХАР, МАСЛО, ГРЕЧКА

Рост цен на гречку и мясо кур в России с 10 по 16 августа ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на подсолнечное масло — замедлился, стоимость сахара не менялась, а яйца продолжили дешеветь, следует из данных Росстата.

Цены на сахар в 22 регионах выросли на 0,1-5%, в 40 субъектах страны цены не изменились, в 23 регионах — снизились на 0,1-1,5%. С 3 по 9 августа рост цен на сахар составлял 0,08%, а с начала года на 16 августа — 3,31%.

В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период увеличилось в цене на 0,08% против роста на 0,17% за предыдущий период (с начала года по 16 августа цены выросли на 5,71%). В 32 регионах его стоимость повысилась на 0,1-1,9%. "В 36 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены снизились на 0,1-1,1%", — указывает статистическое ведомство.

Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,08%. В 43 регионах цены выросли на 0,1-3,1%, в 10 субъектах цены не изменились, в 32 — снизились на 0,1-3,5%. С 3 по 9 августа рост цен на курятину составлял 0,05%, а с начала года они повысились на 15,6%.

Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 0,64% (с 3 по 9 августа — на 0,78%, а с начала года яйца уменьшились в цене на 9,8%). В 51 субъекте цены снизились на 0,1-2%, в 8 — на 2,1-4,9%. "В шести субъектах цены не изменились. В 20 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-3,5%", — указывает Росстат. Росстат третий раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию в России

Гречка с 10 по 16 августа выросла в цене на 0,23%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,06%, а с начала года цены поднялись на 10,65%. Пшеничная мука на отчетной неделе подешевела на 0,05% (за предыдущий период — подорожала на 0,16%, рост с начала года — на 3,88%), черный хлеб — подорожал на 0,05% (за предыдущий период — на 0,02%, с начала года — на 3,91%), макаронные изделия подешевели на 0,17% (после снижения на 0,06%, с начала года цены увеличились на 4,82%).

Вермишель уменьшилась в цене на 0,36% (за предыдущий период — увеличение на 0,3%, рост с начала года — 4,63%). Цены на белый хлеб снизились на 0,09% (неделей ранее — повышение на 0,1%, рост с начала года — на 3,34%). Цены на рис выросли на 0,07% (неделей ранее — снизились на 0,11%, с начала года — выросли на 1,98%), на пшено — сократились на 0,12% (за предыдущий период — выросли на 0,18%, с начала года — снизились на 2,6%).