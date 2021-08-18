МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость поездок на отдых в Турцию из России с 10 по 16 августа выросла на 3%, подорожало и проживание в российских отелях, следует из материалов Росстата. В АТОР рассказали о сокращении трафика иностранных туристов

Неделей ранее, со 2 по 9 августа, цены на туры в Турцию снизились на 4,97%. С начала года к 16 августа стоимость путевки в эту страну увеличилась на 46,52%.

Российские отели на отчетной неделе начали повышать цены: стоимость проживания в однозвездочных гостиницах и мотелях за неделю увеличилась на 0,2%, в трехзвездочных — на 2,79%, а в четырех- и пятизвездочных — на 2,28%. Проживание в гостиницах с двумя звездами подешевело на 0,37%, в санаториях — на 0,1%, в домах отдыха и пансионатах цены за неделю не изменились.

Для сравнения, со 2 по 9 августа стоимость проживания в однозвездочных гостиницах и мотелях за неделю увеличилась на 0,07%, трехзвездочных — на 2,05%, а в четырех- и пятизвездочных — на 01,83%, в санаториях — на 0,04%. Проживание в гостиницах с двумя звездами подешевело на 0,64% в домах отдыха и пансионатах цены за неделю не изменились.

Цены в однозвездочных отелях и мотелях по состоянию на 16 августа увеличились с начала года на 9,18%, в четырех- и пятизвездочных — на 25,39%, в гостиницах с тремя звездами — на 21,61%, с двумя звездами — на 13,45%. Стоимость проживания в хостелах выросла по сравнению с концом декабря на 14,14%, в санаториях — на 11,25%, в пансионатах — на 18,26%.