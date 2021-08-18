"Аэрофлот" вернет стоимость билетов в Бангкок неулетевшим пассажирам
"Аэрофлот" перебронирует или вернет стоимость билетов в Бангкок неулетевшим пассажирам
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" перебронирует или вернет стоимость авиабилетов в Бангкок пассажирам, которые не смогут улететь из-за вынужденной отмены рейсов, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Михаил Демин.
"В случае вынужденной отмены рейса действуют стандартные процедуры. Пассажирам предлагается возврат, либо перебронирование на будущие рейсы", — отметил он.