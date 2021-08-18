МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" перебронирует или вернет стоимость авиабилетов в Бангкок пассажирам, которые не смогут улететь из-за вынужденной отмены рейсов, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Михаил Демин. Цены на путевки в Турцию из России за неделю немного выросли

"В случае вынужденной отмены рейса действуют стандартные процедуры. Пассажирам предлагается возврат, либо перебронирование на будущие рейсы", — отметил он.

Ранее генконсульство России в Пхукете сообщило об отмене "Аэрофлотом" рейсов Москва-Бангкок, следовавших через воздушное пространство Афганистана, до конца октября.