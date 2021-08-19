МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В Москве будут отдавать под застройку заброшенные участки около промзон, рассказал в интервью РИА Новости заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Аналитики рассказали о районах в Москве, где подешевело жилье

Он напомнил, что благодаря принятым в прошлом году изменениям в Градостроительный кодекс РФ, Москва сможет более чем вдвое сократить сроки подготовки градостроительной документации. И если раньше с момента принятия решения о комплексном развитии территории (КРТ) до заключения договора через аукцион уходило почти 340 дней, то теперь этот срок сокращен до 170 дней.

"Второе важное новшество – это то, что мы сможем "накрывать" комплексным развитием территорий не только саму промзону, но и смежные заброшенные участки. Даже в столице, увы, нередко складывается ситуация, что с неработающим предприятием соседствует пустырь или недостроенный объект. Формально это уже не промзона, но город такого рода недострой не красит", — подчеркнул Ефимов.

По его словам, в Москве насчитывается около 230 заброшенных объектов по соседству с промзонами, и все они принадлежат либо частным инвесторам, либо находятся в федеральной собственности.

"По последним мы стараемся активно работать с Росимуществом и "Дом.РФ". С приходом в правительство России (вице-премьера — ред.) Марата Хуснуллина мы существенно активизировали работу по вовлечению в экономический оборот недвижимости, находящейся в федеральной собственности. В рамках проекта "Индустриальные кварталы" будут реорганизованы шесть территорий многолетних долгостроев в четырех округах столицы — Центральном, Западном, Северном и Северо-Восточном. Объем инвестиций в реализацию проектов составит более 21 миллиарда рублей", — сообщил Ефимов.

Полностью интервью с Владимиром Ефимовым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 10.00 мск.

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