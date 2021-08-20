Продавцы цветов в России хотят избежать повышения цен перед 1 сентября
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Поставщики цветов в РФ в целом рассчитывают на высокий спрос перед 1 сентября и постараются не повышать цены, рассказали РИА Новости представители отрасли.
При этом они не исключают, что стремление покупателей сэкономить может снизить размер среднего чека.
В "ковидном" прошлом году линейки в московских школах Москвы 1 сентября прошли только для первоклассников, а для остальных учеников были проведены классные часы. В новом учебном году в российских школах не планировалось вводить дистанционное обучение. Не было пока и сообщений об отмене торжественных линеек в День знаний.
БУДУТ ЛИ ПОКУПАТЕЛИ ЭКОНОМИТЬ?
"Мы прогнозируем, что продажи будут не хуже, чем в позапрошлый год, потому что в этом году уже не ожидается никаких ограничений по школьным линейкам. Но высоких чеков – на 7-8 тысяч рублей, — думаю, будет гораздо меньше, а средний чек станет ниже — 2,5-3 тысячи рублей", — говорит гендиректор ООО "Московская цветочная торговая компания" (ООО "Мосцветторгком") Никита Лапенко.
В свою очередь в пресс-службе магазина цветов с доставкой "Флорист.ру" сообщили, что не планируют поднимать цены к 1 сентября, но при этом обратили внимание на зависимость от закупочных цен.
При этом в компании не ожидают критичного уменьшения среднего чека, который на 1 сентября обычно на 10-15% ниже, чем в другие даты.
"Цены диктуют поставщики, поэтому если они повышают цену, мы тоже повышаем", — соглашается флорист интернет-бутика Loflo_flowers Дарья Селезнева.
Но самой компании, добавила она, поднимать цену не имеет смысла, особенно в связи с доступностью сезонных цветов приемлемой стоимости. Селезнева оценивает средний чек в диапазоне 3-4 тысячи рублей и считает, что он не изменится.
ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНЫ
Среди факторов, влияющих на цены, представители отрасли называют, в частности, погоду, которая в этом году была аномальной, а также изменившуюся логистику.
"В этом году аномальные погодные условия сложились в ряде регионов страны, речь идет об аномальной жаре и затоплениях. Выращивание цветов в тепличных условиях позволило сгладить негативный эффект. Тем не менее, влияние все равно есть, и оно сказывается не только на производстве, но и на логистике", — отметил председатель ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.
Лапенко отметил, что отрасль после прошлогодней ситуации с пандемией восстановилась практически полностью, а рост стоимости цветка примерно на 20% в этом году связан с изменениями в цепочках поставок, которые с середины февраля вместо Белоруссии идут через границу РФ с Евросоюзом. Кроме того, зарубежные поставщики вернулись к практике увеличения цен перед 1 сентября, добавил он.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБЕЩАЮТ УМЕРЕННОСТЬ
Производители в свою очередь обещают сохранить цены или повысить их крайне умеренно.
"Цену повышаем вслед за спросом, это сезонное повышение, но не на такую дельту, как в доковидный период", — говорит коммерческий директор тепличного комбината "Подосинки" Ирина Земцева.
Так, в сравнении с июлем, когда на цветочном рынке самые низкие цены, повышение отпускной цены розы перед 1 сентября ожидается в пределах 5-7 рублей – против роста на 20 рублей, например, в 2018 году, сказала она.
"Восстановление после потерь 2020 года идет очень сложно. Закрылся ряд магазинов сетевых ритейлеров в регионах, в половине из оставшихся регулярный спрос снизился", — говорит в свою очередь директор компании-производителя цветочной продукции ООО "Галантус" Александр Литвиненко.
"При этом повышать цены в связи со снижением дохода граждан никто не будет. Отпускная цена прогнозируется на уровне 2019-2020 годов — в районе 1,1 тысячи рублей за букет", — добавил он.
СПРОС НЕ В ПОЛНУЮ СИЛУ
Земцева говорит, что по сравнению с прошлым годом ощущается некоторое увеличение интереса покупателей, но до уровня "доковидного" 2019 года спрос пока не восстановился — возможно, из-за общего снижения покупательной способности.
"Сегодня все производители цветов, конечно, готовятся к 1 сентября, традиционной дате, когда спрос на цветы возрастает. Однако мы ожидаем, что в этом году спрос снизится по сравнению с 2020, и тем более — 2019 годом", — сказал Ситников, указав в числе причин и движение "отказа от букетов".
В свою очередь Лапенко считает, что спрос не упадет: цветы на 1 сентября – "неизменная часть культурного кода в нашей стране". По его мнению, праздник будет более традиционным с точки зрения цветка как подарка: скорее, не как один букет от класса или альтернативные варианты сбора денег, а именно от каждого ученика — своему учителю.
"Предугадать сложно, но настрой у нас позитивный. Привычка получать желаемое, образно, "не вставая с дивана" после 2020 года осталась, поэтому мы ожидаем сохранения спроса на услуги доставки на прежнем уровне", — сообщили во "Флорист.ру".
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