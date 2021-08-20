МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Поставщики цветов в РФ в целом рассчитывают на высокий спрос перед 1 сентября и постараются не повышать цены, рассказали РИА Новости представители отрасли. Россияне назвали необходимый бюджет на сбор ребенка к школе

При этом они не исключают, что стремление покупателей сэкономить может снизить размер среднего чека.

В "ковидном" прошлом году линейки в московских школах Москвы 1 сентября прошли только для первоклассников, а для остальных учеников были проведены классные часы. В новом учебном году в российских школах не планировалось вводить дистанционное обучение. Не было пока и сообщений об отмене торжественных линеек в День знаний.

БУДУТ ЛИ ПОКУПАТЕЛИ ЭКОНОМИТЬ?

"Мы прогнозируем, что продажи будут не хуже, чем в позапрошлый год, потому что в этом году уже не ожидается никаких ограничений по школьным линейкам. Но высоких чеков – на 7-8 тысяч рублей, — думаю, будет гораздо меньше, а средний чек станет ниже — 2,5-3 тысячи рублей", — говорит гендиректор ООО "Московская цветочная торговая компания" (ООО "Мосцветторгком") Никита Лапенко. В России предложили заморозить цены на цветы перед первым сентября

В свою очередь в пресс-службе магазина цветов с доставкой "Флорист.ру" сообщили, что не планируют поднимать цены к 1 сентября, но при этом обратили внимание на зависимость от закупочных цен.

При этом в компании не ожидают критичного уменьшения среднего чека, который на 1 сентября обычно на 10-15% ниже, чем в другие даты.

"Цены диктуют поставщики, поэтому если они повышают цену, мы тоже повышаем", — соглашается флорист интернет-бутика Loflo_flowers Дарья Селезнева.

Но самой компании, добавила она, поднимать цену не имеет смысла, особенно в связи с доступностью сезонных цветов приемлемой стоимости. Селезнева оценивает средний чек в диапазоне 3-4 тысячи рублей и считает, что он не изменится.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНЫ

Среди факторов, влияющих на цены, представители отрасли называют, в частности, погоду, которая в этом году была аномальной, а также изменившуюся логистику. Спрос на школьную одежду в России вырос почти вдвое в этом году

"В этом году аномальные погодные условия сложились в ряде регионов страны, речь идет об аномальной жаре и затоплениях. Выращивание цветов в тепличных условиях позволило сгладить негативный эффект. Тем не менее, влияние все равно есть, и оно сказывается не только на производстве, но и на логистике", — отметил председатель ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.

Лапенко отметил, что отрасль после прошлогодней ситуации с пандемией восстановилась практически полностью, а рост стоимости цветка примерно на 20% в этом году связан с изменениями в цепочках поставок, которые с середины февраля вместо Белоруссии идут через границу РФ с Евросоюзом. Кроме того, зарубежные поставщики вернулись к практике увеличения цен перед 1 сентября, добавил он.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБЕЩАЮТ УМЕРЕННОСТЬ

Производители в свою очередь обещают сохранить цены или повысить их крайне умеренно.

"Цену повышаем вслед за спросом, это сезонное повышение, но не на такую дельту, как в доковидный период", — говорит коммерческий директор тепличного комбината "Подосинки" Ирина Земцева. Каждый десятый россиянин берет отпуск для подготовки ребенка к школе

Так, в сравнении с июлем, когда на цветочном рынке самые низкие цены, повышение отпускной цены розы перед 1 сентября ожидается в пределах 5-7 рублей – против роста на 20 рублей, например, в 2018 году, сказала она.

"Восстановление после потерь 2020 года идет очень сложно. Закрылся ряд магазинов сетевых ритейлеров в регионах, в половине из оставшихся регулярный спрос снизился", — говорит в свою очередь директор компании-производителя цветочной продукции ООО "Галантус" Александр Литвиненко.

"При этом повышать цены в связи со снижением дохода граждан никто не будет. Отпускная цена прогнозируется на уровне 2019-2020 годов — в районе 1,1 тысячи рублей за букет", — добавил он.

СПРОС НЕ В ПОЛНУЮ СИЛУ

Земцева говорит, что по сравнению с прошлым годом ощущается некоторое увеличение интереса покупателей, но до уровня "доковидного" 2019 года спрос пока не восстановился — возможно, из-за общего снижения покупательной способности. Эксперт рассказал, зачем смартфон первокласснику

"Сегодня все производители цветов, конечно, готовятся к 1 сентября, традиционной дате, когда спрос на цветы возрастает. Однако мы ожидаем, что в этом году спрос снизится по сравнению с 2020, и тем более — 2019 годом", — сказал Ситников, указав в числе причин и движение "отказа от букетов".

В свою очередь Лапенко считает, что спрос не упадет: цветы на 1 сентября – "неизменная часть культурного кода в нашей стране". По его мнению, праздник будет более традиционным с точки зрения цветка как подарка: скорее, не как один букет от класса или альтернативные варианты сбора денег, а именно от каждого ученика — своему учителю.

"Предугадать сложно, но настрой у нас позитивный. Привычка получать желаемое, образно, "не вставая с дивана" после 2020 года осталась, поэтому мы ожидаем сохранения спроса на услуги доставки на прежнем уровне", — сообщили во "Флорист.ру".

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