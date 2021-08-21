МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении субсидии российским производителям грузового колесного транспорта на возмещение затрат по выплате купонного дохода по облигациям и по уплате процентов по кредитам, сообщается на сайте кабмина. Кабмин принял проект по созданию филиалов иностранных страховщиков

"О выделении Минпромторгу России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления в 2021 году субсидий российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам… Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о кредитах на развитие заготовительных производств, обновление модельного ряда, а также модернизацию производственных мощностей.