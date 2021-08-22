МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" пообещал обсудить с правительством вопрос о моратории на проверки бизнеса в 2022 году. Путин призвал защитить соцвыплаты россиян

Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Макаров. Он обратил внимание, что малому бизнесу пришлось наиболее тяжело, так как у него нет запасов. Сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, но не в полном объеме, обратил внимание депутат.

"Что касается проверок… я с правительством обязательно этот вопрос поставлю для обсуждения. Чем меньше административной давлёнки, тем лучше. Но единственное, конечно, этот вопрос связан с обеспечением безопасности", — сказал Путин.