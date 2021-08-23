МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Возникший в России с весны прошлого года — начала пандемии — дефицит на плиточников, монтажников окон и других разнорабочих только усилился, что привело к росту средней зарплаты низкоквалифицированных сотрудников и, как следствие, цен на продукты и услуги, пишет РБК. Приток валюты на счета населения в банках достиг максимума за четыре года

В январе-июне 2021 года спрос на разнорабочих в России увеличился, при этом дефицит работников-мигрантов, возникший еще весной 2020 года из-за закрытия границ, до сих пор сохраняется. Об этом говорится в данных HeadHunter.

"В первом полугодии 2021 года число резюме от соискателей из Средней Азии практически не изменилось по сравнению с тем же периодом прошлого года, но число вакансий в профобластях, в которые активно нанимают мигрантов, росло", — поясняет издание.

В результате конкуренция на одно место среди домашнего персонала, занятых на производстве сотрудников, а также в строительстве, транспорте и других отраслях, снизилась до одного-двух человек на место. Год назад на одно место было от двух до пяти соискателей.

Росло только количество резюме от соискателей из Казахстана и Белоруссии. Однако, пояснила изданию директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина, в большинстве случаев соискатели из этих стран рассматривают вакансии белых воротничков и могут работать удаленно. ЧТо же касается вакансий рабочего, строительного, административного персонала, то сюда как правило привлекают мигрантов из Средней Азии.

"Первая волна пандемии повлекла за собой снижение миграционного прироста — работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой, и, как мы видим по динамике резюме, обратный тренд летом 2021 года еще даже не наметился. Рост числа резюме соискателей из стран Средней Азии на 2% означает лишь, что отток прошлого года едва компенсировался", — пояснила она и напомнила, что регулярные авиаперевозки между Россией и странами Средней Азии возобновились только в апреле 2021 года. А уже в мае "в полную силу заявила о себе третья волна пандемии".