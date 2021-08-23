МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Доступность приобретения в ипотеку жилья в новостройках за год снизилась в большей части российских регионов. Об этом говорится в исследовании Совкомбанка, на которое ссылаются "Известия". В качестве причин авторы исследования называют ужесточение правил выдачи льготной ипотеки, рост ставок и подорожание самой недвижимости. Названы популярные способы обмана россиян при просмотре квартиры

Наиболее заметно снижение в Краснодарском и Пермском краях (20 и 18% соответственно) и Московской области (на 15%). В Москве оно составило 10%. В этих регионах в прошлом году был зафиксирован наиболее резкий скачок спроса на ипотеку, и не исключено, что откат связан с ростом расходов и падением доходов заемщиков, полагают эксперты.

При этом, согласно исследованию, на вторичном рынке квартиры для покупки в ипотеку, наоборот, стали более доступными. Это касается Волгоградской, Московской, Саратовской и ряда других областей.

Однако в некоторых регионах доступность "вторички" также снизилась. Лидируют по этому показателю Краснодарский край и Нижегородская область (снижение по 11%), а также Кемеровская область (на 10%).

В качестве наиболее вероятных способов сделать жилье более доступным эксперты называют удешевление ипотеки и субсидирование ставок для определенных категорий населения. Кроме того, доступность жилья может вырасти за счет развития социальной аренды и увеличения объемов строительства. На цену новостроек влияет стоимость стройматериалов, а значит — курс рубля, мировые цены на сырье и эпидемиологическая ситуация.