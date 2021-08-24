МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Проблема с поставками электронных автомобильных компонентов может продлиться до второго квартала будущего года, такой прогноз высказал президент компании "АвтоВАЗ" Николя Мор во время выступления на московском международном форуме автомобилестроения IMAF-2021. "АвтоВАЗ" планирует начать производство электромобилей Lada в 2027 году

Из-за проблем с поставками автоэлектроники "АвтоВАЗ" приостанавливал производство за это лето семь раз. По этой же причине автозавод в Тольятти сейчас находится в недельном простое. Минпромторг РФ сообщал, что работает над обеспечением поставок автомобильной электроники на предприятие, чтобы не допустить дефицита автомобилей.

"Кризис с поставками электронных компонентов может продлиться до второго квартала 2022 года", — отметил Мор.

"АвтоВАЗ" изготавливает автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.