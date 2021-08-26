ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов, сообщает ведомство.
"Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке", — говорится в сообщении.
ФАС в декабре 2020 года завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении компании. Дело было возбуждено на основании обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
Тогда ведомство установило, что Booking.com злоупотребила доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов."Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей", — напоминает служба.
"Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com", — поясняет ФАС.
Ведомство установило, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке и ущемляют интересы гостиниц. В декабре ФАС сообщала, что выдаст компании предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. Как указывает антимонопольная служба в четверг, до настоящего момента компания не исполнила предписание.
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