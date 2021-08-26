МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов, сообщает ведомство.

"Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке", — говорится в сообщении.

ФАС в декабре 2020 года завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении компании. Дело было возбуждено на основании обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Роскомнадзор заявил, что Twitter до сих не оплатил прошлогодний штраф

Тогда ведомство установило, что Booking.com злоупотребила доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов."Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей", — напоминает служба.

"Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com", — поясняет ФАС.

Ведомство установило, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке и ущемляют интересы гостиниц. В декабре ФАС сообщала, что выдаст компании предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. Как указывает антимонопольная служба в четверг, до настоящего момента компания не исполнила предписание.