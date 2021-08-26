МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Банк России проанализировал риски недобросовестных действий на рынке ОСАГО в регионах с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года и выделил 10 субъектов РФ, которые относятся к "красной", самой рисковой зоне, следует из "Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО" ЦБ РФ. В России выросло число водителей с максимальной скидкой на ОСАГО

"По данным за истекший скользящий год, по состоянию на 1 июля 2021 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены 10 субъектов РФ", среди которых шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края) и Приморский край. Кроме того, в "красную" зону входят такие субъекты Сибирского федерального округа, как Новосибирская область, Республика Тыва и Республика Хакасия", — указывается там же.

Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к "красной" зоне, (за год – ред.) составила 5,5% российского рынка ОСАГО, при этом вклад этих субъектов РФ в страховые выплаты достигает 10,3%. За последние три месяца средняя выплата по ОСАГО снизилась на 1,5%, до 68,1 тысячи рублей. За год по Российской Федерации в целом этот показатель вырос на 4,2%, указывается там же.

В Республике Ингушетия все анализируемые данные в последние 12 месяцев показывали тенденции к снижению. Вместе с тем скользящий коэффициент выплат составил 245%, что в 3,8 раза выше среднего значения по России (снижение на 30% за 12 месяцев); за скользящий год выплаты превысили сборы страховых премий на 211 миллионов рублей; средняя страховая выплата снизилась за год на 9%, до 133 тысяч рублей (в два раза превышает общероссийский показатель).

В Республике Северная Осетия – Алания анализируемые показатели по-прежнему не проявляют значимой тенденции к снижению, что не характерно для СКФО в целом. Скользящий коэффициент выплат за год снизился всего на 5% и составил 202% (в три раза выше среднего по России). Страховые выплаты превысили сборы страховых премий на 475 миллионов рублей. Средняя страховая выплата выросла на 9% и достигла 149 тысяч рублей, что в 2,2 раза превышает общероссийский показатель (самый высокий уровень в России).

Текущие значения основных показателей в Республике Дагестан остаются весьма высокими: частота страховых случаев снизилась на 10%, до уровня 8,56% (в 1,6 раза выше среднего значения); скользящий коэффициент выплат составил 171% (в 2,7 раза выше общероссийского, снижение на 10% за год); средняя страховая выплата осталась на уровне 77,1 тысяча рублей (на 13% выше общероссийского показателя, снижение за год на 0,5%).

Выплаты в Дагестане за скользящий год превысили сборы страховых премий на 1,2 миллиарда рублей – наибольший по абсолютному значению отрицательный финансовый баланс по ОСАГО среди всех субъектов РФ.