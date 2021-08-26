МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба Татьяне Голиковой с просьбой отменить квотирование регулярной перевозки в Египет, сообщила РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе. Оценен эффект от появления рейсов из регионов на курорты Египта

"Ассоциация туроператоров обращается с просьбой снятия квотирования регулярной воздушной перевозки из России на курорты Египта", — сказала Ломидзе. Письмо за подписью вице-президента ассоциации Владимира Конторовича направили в адрес главы оперштаба в четверг вечером, его копия имеется в распоряжении РИА Новости.

В письме туроператоры отмечают, что из-за того, что существенную часть стоимости турпродукта составляет перевозка, отсутствие чартерных рейсов и ограничения или квотирование регулярной перевозки не позволит снизить стоимость турпродукта.

"В настоящее время вся перевозка на курорты Египта является регулярной, более 50% разрешенной перевозки выполняется одной группой компаний, что может привести к консолидированному не очень гибкому ценообразованию. При этом ряд авиакомпаний, на ресурсах которых формируется туристский продукт нескольких крупных туроператоров, допуски к выполнению рейсов не получили вообще или получили их из регионов, организация регулярного рейса из которых не является целесообразной", — подчеркнули представили отрасли.

В АТОР также отметили, что авиакомпании, не получившие допуски на выполнение рейсов в Египет, имеют необходимые провозные емкости и готовы приступить к выполнению перевозки в кратчайшие сроки. "Все эти факторы существенно влияют на стоимость услуг, что в условиях ограничений на других направлений и завершения сезона на российских курортах, в Турции и других направлениях, на которых отсутствует квотирование регулярной перевозки, негативно отражается на конечных потребителях туруслуг", — уточняется в письме.

Туроператорское сообщество также обратило внимание оперштаба на то, что на реализацию авиабилетов и туристских продуктов необходимо не менее двух недель для заполнения борта до объема, позволяющего совершить безубыточную перевозку.

"Учитывая изложенное, просим в преддверии высокого туристического сезона в Египте рассмотреть возможность максимального расширения допусков для всех заинтересованных авиакомпаний на осуществление регулярной воздушной перевозки на данном направлении, а также по возможности в кратчайшие сроки рассмотреть возможность допуска чартерной перевозки на курорты Египта", — заключили туроператоры.