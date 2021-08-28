МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Россияне, вынужденные слишком долго жить без горячей воды, вправе потребовать от коммунальщиков компенсации, сообщила "Российская газета".

Отмечается, что такие компенсации — не благие пожелания, а реальная судебная практика.

В частности, недовольные холодным душем граждане все чаще подают в суд и получают деньги.

Издани приводит пример одной из жительниц города Пудожа в Карелии: она на два года забыла, что такое горячая вода из крана. "Что-то не сложилось у коммунальщиков, и они как отключили горячую воду весной 2019 года, так за пару лет и не нашли времени включить обратно", — пишет газета.

"На протяжении двух лет истец вынуждена пользоваться дополнительными нагревательными приборами, что увеличивает расходы за электроэнергию. Тем самым нарушены права истца как потребителя", — рассказали в Пудожском районном суде. Жительница подала исковое заявление с требованием компенсации морального вреда в суд. Ответчик с иском не согласился и заявил, что во всем виноваты собственники имущества и местные власти, которые что-то недоделали.

"Кроме того, ответчики полагают, что управляющей организацией не проведены необходимые мероприятия по подготовке внутренних сетей многоквартирного дома к приему ресурса горячего водоснабжения", — пояснили в суде.

Иными словами, виноваты все, кроме тех, кто должен отвечать. Знакомая логика. Судьям, да и не только им, с ней приходится сталкиваться каждый день. Но в этот раз она не сработала.

"Суд, проанализировав обстоятельства дела, пришел к выводу о правомерности заявленных требований. Отсутствие горячего водоснабжения жителям многоквартирного жилого дома, в том числе истцу, не отвечало требованиям действующего законодательства и являлось незаконным, что повлекло ограничение прав истца на получение коммунальных услуг. В связи с чем суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу истца", — отметили в суде.

4,5 тысячи рублей получил житель Заднепровского района Смоленской области, в чьем доме 31 день не было горячей воды. Суд взыскал в его пользу 3 тысячи рублей в счет компенсации морального вреда и 1,5 тысячи рублей штрафа.

Издание напоминает: санитарные нормы предусматривают, что в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Если происходит задержка даже на один день, можно выставлять счет.