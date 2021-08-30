МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая признала компанию Booking.com. B.V. нарушителем антимонопольного законодательства из-за навязывания отелям требования о так называемом паритете цен.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел и подтвердили РИА Новости участники заседания, суд отклонил заявление голландской компании, просившей признать недействительными решение и предписание ФАС от 29 декабря 2020 года.

Условие о паритете цен закрепляет обязанность отелей поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют агрегатору Booking.com. Под каналами продаж понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей.

ФАС РФ 27 августа сообщила, что наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.