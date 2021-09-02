ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Счетная палата РФ считает необходимым проработать вопрос об обеспечении условий для участия небольших производителей лекарств в госзакупках, заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума. Клон Dogecoin взлетел почти на 1000% за сутки

"Счетная палата считает необходимым проработать вопрос обеспечения условий для участия в закупках лекарственных препаратов отечественных фармпроизводителей, обладающих ограниченными производственными мощностями", — сказала Изотова.

По ее словам, в 2020 году лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, выпускали 283 российских производителя. Из них 187 организаций участвовали в государственных закупках на федеральном уровне (66%).

"При этом на протяжении многих лет в государственных закупках участвуют одни и те же организации, которые являются крупнейшими производителями лекарственных препаратов", — указала аудитор.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 7.00 мск.