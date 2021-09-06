МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. В России за год в три раза вырос спрос на материалы для отделки жилья, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе онлайн-ритейлера "ВсеИнструменты.ру". Аналитики объяснили, почему россияне стали больше экономить

Спрос на товары для отделочных работ в августе 2021 года был в 3,1 раза выше, чем год назад. В большей степени к этому мог привести рост цен на строительные и отделочные материалы в текущем году. Как отметил представитель компании, многие россияне предпочли покупать все необходимое для ремонта и отделки по нынешним ценам, не дожидаясь их изменения.

Самое сильное увеличение спроса среди регионов — в четыре раза и более — аналитиками компании отмечено в Екатеринбурге (370%), Санкт-Петербурге (348%) и Челябинске (300%). Жители Москвы и Нижнего Новгорода стали покупать отделочные материалы почти в три раза чаще. В Ростове-на-Дону зафиксирован рост на 115%, в Перми — на 92%, в Краснодаре — на 75%.

"В топ самых покупаемых товаров по России вошли шпатлевка и штукатурка, жидкие обои, стеклообои, стеклохолст, самоклеящаяся пленка, быстросохнущий гипс и потолочный карниз", — добавил представитель компании.

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