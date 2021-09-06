МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Чтобы не платить лишнего при покупке автомобиля на фоне нынешнего повышения цен, лучше прежде всего нарисовать заранее в голове идеальный "портрет" подходящей машины — такой совет в эфире радио Sputnik дал автоэксперт, главный редактор "Радио Автодор" Антон Чуйкин. Эксперт предупредил о штрафах за фары для водителей

Некоторые автодилеры начали сильно завышать цены на машины на фоне дефицита новых машин. Он возник во всем мире в прошлом году и частично сохраняется до сих пор. В современных автомобилях много электроники, а из-за пандемии поставки компонентов электронной начинки были нарушены.

"Сейчас, во время дефицита на рынке автомобилей, время продавца, а не покупателя. Цены растут постоянно, вам будут предлагать доплатить за то, другое и третье, апеллируя в том числе к тому, что других автомобилей нет. На сегодня особенно это касается остродефицитных моделей, к цене могут добавлять даже не 10 и 20%, а до 50%", — сказал Чуйкин.

По его словам, при выборе нужно четко все взвесить и подумать, какая именно машина нужна, что нравится, а что кажется необязательным.

"Идеальный вариант – когда вы садитесь за стол переговоров с дилером, максимально четко себе представлять "портрет" автомобиля и знать, что это устройство вам полезно, на это вы готовы согласиться, а это не нужно. Это могут быть самые разные устройства: кому-то нужна музыка, а кому-то – стеклянная крыша", – пояснил Чуйкин.

По прогнозу эксперта, авторынок вернется к ситуации примерного баланса спроса и предложения в начале следующего года.

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