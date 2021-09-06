МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Отопление должно быть включено, если температура воздуха в течение пяти суток составляет меньше восьми градусов в среднем, пишут "Известия" со ссылкой на председателя Союза жилищных организаций Москвы, юриста Константина Крохина.

"Правила подачи отопления до установленного срока таковы: если температура окружающего воздуха в течение пяти суток среднесуточно меньше восьми градусов, то должно быть включено отопление. Это общее правило, которое действует по всей стране", — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что если температура воздуха резко падает ниже восьми градусов и держится не пять дней подряд, а меньше, то это даже опасно для жителей с точки зрения роста респираторных заболеваний.

По его словам, по практике Московского региона отопление включают раньше запланированного числа.

В частности, весной 2020 года, в период пандемии коронавируса, когда жители города находились на изоляции в своих квартирах, а на улице резко похолодало, отопление включалось независимо от правила пяти дней.

"Я полагаю, в данной конкретной ситуации, учитывая, что мы находимся в переходном моменте с точки зрения пандемической ситуации, плюс существует риск всплеска традиционных осенних респираторных заболеваний, мне кажется, что правительство города примет решение о досрочном включении отопления, если не будет прогноза о том, что с четверга резко потеплеет", — подытожил юрист.