МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Прокуроры по-новому составят план проверок бизнеса и индивидуальных предпринимателей в России на 2022 год, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Названо число экспортеров среди малого и среднего бизнеса России

"С 1 сентября Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры субъектов, а также приравненные к ним специализированные прокуратуры приступили к согласованию планов проведения проверок и иных контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, в отличие от прошлых лет, процедура будет осуществляться двумя способами.

"В текущем месяце прокурорами будет дана оценка поступившим предложениям контролеров о проведении проверок в рамках полутора десятков видов государственного контроля (надзора). Незаконные предложения прокуроры предложат исключить из проектов планов, а согласованные мероприятия по контролю будут включены в сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год, который будет опубликован до 31 декабря", — говорится в релизе. В Генпрокуратуре рассказали, как связаны криптовалюта и наркотики

Одновременно прокуроры с 1 октября приступят к согласованию планов проведения контрольных мероприятий на будущий год тех контролирующих органов, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Процесс исключения незаконных предложений из проектов планов будет осуществляться исключительно в цифровом формате с использованием Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. По его завершению контролирующие органы обязаны до 22 декабря разместить на своих официальных интернет-ресурсах утвержденные планы.

После завершения обеих процедур все субъекты предпринимательства, а также органы контроля всех уровней смогут ознакомиться с интересующими их плановыми контрольными (надзорными) мероприятиями на Едином портале прокуратуры РФ в разделе "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий/Единый реестр проверок"