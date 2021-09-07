МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Более 70% российских предприятий пострадали финансово от последствий пандемии, прекратить свою работу были вынуждены до 10% организаций, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Титов рассказал о демпинге цен крупными интернет-сервисами

"Здесь надо проанализировать всю ситуацию. Надо сказать, что пока закрылось мало предприятий, мы еще пока не имеем полной статистики на первое полугодие этого года, но сейчас будем проводить социологический опрос еще, но цифры были — до 10%, 9% в той или иной степени вынуждены были вообще остановиться. Но пострадало финансово в целом от пандемии больше 70% российского бизнеса", — заявил омбудсмен во вторник на пресс-конференции, посвященной четвертому "Столыпин-форуму".

По его словам, крупные развитые страны выбрали единый путь борьбы с проблемой локдаунов — путь мягкой денежно-кредитной политики.

"В США точно очень большие средства были потрачены как на население, так и на предпринимателя. Наша страна пошла по пути умеренной поддержки, но вместе с тем компенсировала это тем, что не было ни второго, ни третьего локдауна. То есть мы прошли практически без жестких закрытий во вторую и третью волну", — добавил Титов.

Российский бизнес, как отметил омбудсмен, получил некоторые преимущества потому, что мог работать во время пандемии, но многие предприниматели при этом указывали на наличие проблем. По словам Титова, работа в таком состоянии, без поддержки от государства, приводила к "угасанию" бизнеса.