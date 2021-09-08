МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило на следующий год мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин. Минфин не видит смысла в субсидиях экспортерам для углеродного налога ЕС

"Правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год", — сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

"Сейчас мы готовим постановление правительства. Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса", — продолжил он.