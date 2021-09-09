МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на очень быстрое восстановление авиасообщения с Белоруссией до допандемийного уровня. Путин назвал объем финансовой помощи Белоруссии до конца 2022 года

"До того, как эти ковидные так называемые ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов, 201 рейс, а сейчас — 36. Я не думаю, что за два дня восстановится доковидный уровень, до двухсот с лишним полетов, это зависит все от рынка перевозок, но полагаю, что восстановление пойдет быстро", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

"В том числе и потому, что будут, надеюсь, быстро и эффективно реализовываться те договоренности и те программы, о которых мы вас информировали", — добавил президент РФ.

Ранее он сообщил, что Россия снимает все ограничения по авиационному сообщению с Белоруссией, принятые во время пандемии.