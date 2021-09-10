МОСКВА. 10 сен — ПРАЙМ. Правительство начало проработку предложений госкорпорации "Ростех" по созданию в России единой национальной системы взаиморасчетов авиакомпаний. Такое поручение ведомствам дал первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщают "Ведомости", ссылаясь на июньское письма руководителя ФАС Максима Шаскольского в адрес вице-премьера Андрея Белоусова.

Речь в нем идет о системе взаиморасчетов авиакомпаний и агентов, которые продают билеты на их рейсы.

Напомним, сегодня в России действуют две системы взаиморасчетов авиакомпаний. Одной из них является Система взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ), которая создана Транспортной клиринговой палатой.

Вторая — иностранная — BSP (Billing and Settlement Plan). Она создана Международной асоциацией воздушного транспорта (IATA)

Суть предложений "Ростеха" сводится к тому, чтобы оставить на рынке одну Систему взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ).