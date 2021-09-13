МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Путешествие в Турцию, в отель с лучшими условиями, стоит дешевле, чем тур по России, в частности, потому, что в инфраструктуру этой страны и технологии туризма были вложены значительные средства как со стороны иностранных инвесторов, так и со стороны государства в течение нескольких десятилетий. Об этом "АиФ" рассказал заведующий кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев. Россиянам рассказали, где можно отдохнуть этой осенью за 60 тысяч рублей

По его словам, накопленный опыт плюс эффект масштаба удешевляют производство любой продукции и услуг. "По аналогии с крупным предприятием, включенным в многоуровневую систему разделения труда. Чем масштабнее вся экономическая система, тем ниже издержки на производство единицы продукта, в данном случае одной путевки", — сказал эксперт.

Он указал также на невысокий уровень развития Турции — это сказывается и на зарплатах, и на ценах закупаемой отелями продукции.

Президент некоммерческой организации "Рустайм" Олег Безродный отметил, что турецкое правительство дополнительно выплачивает авиакомпаниям деньги за привезенных туристов. Это относится в том числе и к чартерным рейсам. С учетом подобных условий авиакомпании могут снижать стоимость перелета практически в два раза. При этом в России, по его словам, такого транспортного курортного предложения не существует.

Кроме того, на курортах российского юга сезон скоротечен — не более пяти месяцев, а в Турции он продолжается дольше. Российским участникам отрасли нужно и заработать на межсезонье, и покрыть расходы, погасить кредиты, взятые на ремонт и обустройство жилого фонда, указывает Безродный.

Старший преподаватель кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ имени Плеханова Юлия Кабелкайте-Вайткене отметила, что дороговизну российских отелей обусловливает и налоговая политика. До 40% цены в отечественных гостиницах составляют так называемые скрытые налоги, поэтому владельцы зачастую вынуждены сохранять неконкурентные цены.

Читайте также:

Турфирмы оценили отказ Турции принимать туристов со "Спутник Лайт"