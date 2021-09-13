Эксперты объяснили, что в Турции отдыхать дешевле из-за инвестиций, зарплат, субсидий и климата
МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Путешествие в Турцию, в отель с лучшими условиями, стоит дешевле, чем тур по России, в частности, потому, что в инфраструктуру этой страны и технологии туризма были вложены значительные средства как со стороны иностранных инвесторов, так и со стороны государства в течение нескольких десятилетий. Об этом "АиФ" рассказал заведующий кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев.
По его словам, накопленный опыт плюс эффект масштаба удешевляют производство любой продукции и услуг. "По аналогии с крупным предприятием, включенным в многоуровневую систему разделения труда. Чем масштабнее вся экономическая система, тем ниже издержки на производство единицы продукта, в данном случае одной путевки", — сказал эксперт.
Он указал также на невысокий уровень развития Турции — это сказывается и на зарплатах, и на ценах закупаемой отелями продукции.
Президент некоммерческой организации "Рустайм" Олег Безродный отметил, что турецкое правительство дополнительно выплачивает авиакомпаниям деньги за привезенных туристов. Это относится в том числе и к чартерным рейсам. С учетом подобных условий авиакомпании могут снижать стоимость перелета практически в два раза. При этом в России, по его словам, такого транспортного курортного предложения не существует.
Кроме того, на курортах российского юга сезон скоротечен — не более пяти месяцев, а в Турции он продолжается дольше. Российским участникам отрасли нужно и заработать на межсезонье, и покрыть расходы, погасить кредиты, взятые на ремонт и обустройство жилого фонда, указывает Безродный.
Старший преподаватель кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ имени Плеханова Юлия Кабелкайте-Вайткене отметила, что дороговизну российских отелей обусловливает и налоговая политика. До 40% цены в отечественных гостиницах составляют так называемые скрытые налоги, поэтому владельцы зачастую вынуждены сохранять неконкурентные цены.
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