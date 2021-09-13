МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Европейский бизнес считает, что "корнавирусный" кризис не поменял макроэкономический потенциал российского рынка, отметил в интервью РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг.

"Пандемия, как и общий геополитический климат России и Запада, не могла не повлиять на ситуацию. Но, как показывают опросы членов нашей ассоциации, во-первых, большинство компаний не планируют сокращений, во-вторых — они не откладывают инвестиционные проекты. То есть европейский бизнес придерживается мнения, что "пандемийный" кризис не поменял макроэкономический потенциал российского рынка", — отметил собеседник агентства.

Шиллинг также заявил, что европейский бизнес видит перспективы развития российского рынка за счет высококвалифицированных специалистов во различных секторах.

"Мы ежегодно проводим опрос, посвященный оценке уровня доверия инвесторов (investor's confidence), в прошлом году показатель упал практически до самого низкого уровня за всю историю, но в этом году он сделал рекордный скачок", — добавил собеседник.

Это, по его словам, говорит о том, что инвесторы видят, что восстановление российского рынка после кризиса идет быстрее, чем ожидалось ранее. "Правительство России принимало в целом правильные меры поддержки и адаптации бизнеса, хотя всегда хочется больше и шире", — пояснил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.