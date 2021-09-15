МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в сентябре начала продажи майонеза в специализированном магазине на маркетплейсе JD.com в Китае, говорится в сообщении российской компании. Страны СНГ увеличили поставки в Россию овощей "борщевого набора"

"В начале сентября 2021 года "Русагро" начала продажи майонеза ТЗ "Я люблю готовить" Московский провансаль в специализированном магазине продуктов питания Rusagro, размещенном на китайском маркетплейсе JD.com", — говорится в релизе.

Отгрузка продукции осуществляется со склада компании в городе Сучжоу в КНР. "Русагро" планирует продолжать расширять представленность своей продукции в Китае и знакомить китайского потребителя с масложировой продукцией компании", — добавляется в сообщении.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, это также один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, 7,5% акций — гендиректору "Русагро" Максиму Басову. Free float составляет порядка 20%.