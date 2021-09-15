ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. Американский журнал Time опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире по версии издания за 2021 год в шести категориях. Forbes назвал лучший банк для миллионеров

В категорию "Лидеры" журнал включил главу ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, президентов Ирана и Сальвадора Ибрахима Раисии и Найиба Букеле, премьер-министров Италии и Израиля Марио Драги и Нафтали Беннет.

Второй год подряд в список этой категории вошли глава КНР Си Цзиньпин, президент США Джо Байден, бывший президент США Дональд Трамп, премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-президент США Камала Харрис.

Среди "Титанов" в этом году значатся гендиректор Apple Тим Кук, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, легкоатлетка США Эллисон Феликс. Дерипаска объяснил, почему рост российской экономики сейчас ограничен

В категории "Новаторов" числятся певица Билли Айлиш, глава МЭА Фатих Бироль, а также кенийская активистка Филлис Омидо.

"Деятелей искусства" представляют актеры Омар Си, Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет.

Среди "Кумиров" — британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, теннисистка Наоми Осака, певица Бритни Спирс.

В категорию "Изобретателей" журнал включил основателя компании SpaceX Илона Маска, гендиректоар компании Nvidia Дженсена Хуанга, гендиректора General Motors Мэри Барра.