В СФ предложили ужесточить наказания для зарубежных IT-компаний за несоблюдение законодательства РФ
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Мониторинговая группа комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета предлагает ужесточить наказания для зарубежных IT-компаний за несоблюдение законодательства РФ, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Мониторинговая группа предлагает при подготовке ежегодного доклада комиссии рассмотреть варианты ужесточения законодательства в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих такого рода подрывную противоправную деятельность", — сказал он.
Комиссия в четверг рассматривает вопрос о вмешательстве американских цифровых платформ в выборы в Госдуму РФ. В заседании принимают участие представители Роскомнадзора, МИД России, ЦИК, Генпрокуратуры.
"Насколько эти меры будут жесткими, во многом зависит от реакции самих Apple и Google в самые ближайшие дни. Насколько они будут готовы соблюдать действующее законодательство России. В любом случае наши действия будут носить сугубо ответный и соразмерный характер", — сказал он.
Сенатор отметил "прямое иностранное вмешательство в выборы" со стороны Google и Apple и подчеркнул, что американские цифровые платформы несут как корпоративную, так и персональную ответственность их сотрудников за нарушение российского законодательства.
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