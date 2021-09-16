МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. TikTok в текущем году оплатила в России штрафы на 2,6 миллиона рублей, Google — на 3,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. Штрафы были назначенных московским судом. В Совфеде призвали ужесточить наказание для зарубежных IT-компаний

По ее словам, другие иностранные социальные сети штрафы пока не выплатили.

Между тем, Facebook с начала года получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов.

При этом срок добровольной оплаты штрафов для компании Twitter уже истек (он составляет 60 дней после вступления решения суда в силу).