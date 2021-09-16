МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский онлайн-ритейлер Wildberries в 2021-2022 годах начнет строительство двух крупных региональных логистических центров с общим объемом инвестиций 30 миллиардов рублей. Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств

"Крупнейший распределительный центр Wildberries в Центральном федеральном округе будет открыт на территории ТОСЭР "Алексин" в Тульской области. Строительство начнется в четвертом квартале 2021 года, а запуск первой очереди ожидается в 2022 году", — говорится в сообщении компании.

Совокупная площадь центра составит 300 тысяч квадратных метров. Общие инвестиции Wildberries в строительство планируются в объеме свыше 22 миллиардов рублей, уточняется в пресс-релизе.

Еще один крупный логистический хаб компании появится в Самарской области. Его строительство начнется в 2022 году, а площадь составит 100 тысяч квадратных метров. Wildberries инвестирует в строительство логоцентра 8 миллиардов рублей, добавляется в сообщении.

Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самого онлайн-магазина, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 14 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).