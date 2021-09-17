МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Работа по улучшению бизнес-климата в России продолжится, она не связана с выходом каких-либо рейтингов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Всемирный банк прекращает публиковать рейтинг Doing Business

Он отметил, что актуальность этой цели растет и работа над ней будет продолжаться на постоянной основе.

Всемирный банк (ВБ) накануне сообщил о том, что перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах.

"Задача по улучшению бизнес-климата не связана с существованием каких-то рейтингов. Рейтинг — это измеритель", — уточнил Песков.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также отметила, что отмененный рейтинг Всемирного банка Doing Business был лишь одним из индикаторов для экономической политики правительства России, который помогал определить направления, над которыми нужно работать. "Однако это не единственное мерило", заявила Набиуллина.

"Я выступаю за то, что рейтинг не может быть единственным мерилом", — добавила она.