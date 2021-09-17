НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен — ПРАЙМ. Рост стоимости новых, подержанных автомобилей и ремонта в связи с подорожанием деталей и материалов из-за валютного курса, а также повышение весенней аварийности из-за погодных условий и того, что число поездок по сравнению с периодом самоизоляции в 2020 году увеличилось привели к усилению демпинга на российском рынке "моторного" страхования, заявил журналистам гендиректор СПАО "Ингосстрах" Андрей Ларкин. Автолюбители смогут вернуть свои деньги за плохие платные дороги

"По мотору история непростая, много разных факторов. Болевые факторы, это, конечно, и курс, и подорожание ремонта, и стоимость запчастей, и стоимость импортных лаков. … Второе, у нас была достаточно тяжёлая зима, если в 2020 году никто не ездил, в 2021 все поехали, причем по снегу. … Из-за этого, конечно, в марте, апреле, немного в мае была аварийность достаточно высокая", — отметил он.

"Автомобили выросли в цене, причем не только новые, но и б/у, то есть сейчас возникают некоторые продукты без амортизации, некоторые компании, конечно, демпенгуют, пытаются взять себе долю", — добавил он.