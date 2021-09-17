Эксперт Ларкин: рост стоимости авто в России усилили в 2021 году демпинг на рынке автокаско
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен — ПРАЙМ. Рост стоимости новых, подержанных автомобилей и ремонта в связи с подорожанием деталей и материалов из-за валютного курса, а также повышение весенней аварийности из-за погодных условий и того, что число поездок по сравнению с периодом самоизоляции в 2020 году увеличилось привели к усилению демпинга на российском рынке "моторного" страхования, заявил журналистам гендиректор СПАО "Ингосстрах" Андрей Ларкин.
"По мотору история непростая, много разных факторов. Болевые факторы, это, конечно, и курс, и подорожание ремонта, и стоимость запчастей, и стоимость импортных лаков. … Второе, у нас была достаточно тяжёлая зима, если в 2020 году никто не ездил, в 2021 все поехали, причем по снегу. … Из-за этого, конечно, в марте, апреле, немного в мае была аварийность достаточно высокая", — отметил он.
"Автомобили выросли в цене, причем не только новые, но и б/у, то есть сейчас возникают некоторые продукты без амортизации, некоторые компании, конечно, демпенгуют, пытаются взять себе долю", — добавил он.
https://1prime.ru/business/20210917/834731777.html