МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Покупателей новостроек зачастую вводят в заблуждение заведомо невыполнимыми обещаниями и недостоверной информацией, также договоры долевого участия составляются так, что дольщикам сложно получить компенсации, если будут нарушены их права, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. В России может вырасти число обманутых дольщиков

Застройщики пользуются тем, что покупатели недостаточно внимательно читают текст договора долевого участия, поэтому спокойно подписывают его на невыгодных для себя условиях, рассказал гендиректор компании "Единый Центр Инвестиций" Роман Корякин.

В договорах имеются пункты, предусматривающие возможные финансовые взаиморасчеты при приемке квартиры. Речь идет об отличии метража квартиры от проектного. Следует обращать внимание на ту цифру расхождения, от которой возникают финансовые обязательства.

Действительно, для защиты интересов дольщика нужно, чтобы застройщик указал конкретные цифры, в пределах которых может колебаться площадь квартиры и при этом не будет меняться конечная стоимость, согласилась адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Токарева. Необходимость такого условия в ДДУ в июле этого года еще раз подтвердил Верховный Суд России, напомнила она.

"Особенно важно, чтобы при необходимости заплатить за увеличение площади квартиры была указана стоимость квадратного метра, Если площадь квартиры наоборот уменьшится ниже установленного предела, застройщик должен будет вернуть разницу", — сказала Токарева.

Многие строительные компании прописывают в договоре критически важный момент – невозможность уступки права собственности на квартиры без согласия застройщика. В будущем такое согласие может стоить покупателю довольно солидных денег, посетовал Корякин.

Самые распространенные способы обмана дольщиков — обещания, которые даются вне договора, в рекламных буклетах либо на словах, рассказала Токарева. "Застройщик при заключении ДДУ предлагает всем покупателям единую форму договора, в котором меняются только данные и цена объекта. В нем, вероятнее всего, не будет указания на то, что квартира является видовой, несмотря на то, что вы заплатите за нее больше денег, чем те, кто купил квартиру с окнами во двор или на парковку", — сказала адвокат.

Но видовая квартира через некоторое время может перестать быть таковой с учетом темпов и характера современной застройки, а взыскать компенсацию за такой исход практически невозможно, так как в договоре соответствующего условия не будет, а застройщик не может нести ответственность за планы города по передаче рядом расположенных участков под застройку, предупредила Токарева.

"Шансы могут быть лишь в том случае, если сам же застройщик и нарушил условие договора о видовой квартире и построил перед вашими окнами какое-либо сооружение, не указанное в проектной декларации", — объяснила юрист.

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