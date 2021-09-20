МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Торговые сети могут обязать выделять отдельные полки с органической продукцией, пишут "Известия". Для производства органической продукции создадут специальный фонд

Как рассказал источник на рынке и подтвердил глава Национального органического союза Олег Мироненко, соответствующую меру сейчас рассматривает Минсельхоз. Это положение могут закрепить в разрабатываемой ведомством стратегии развития производства органической продукции до 2030 года.

Мироненко рассказал, что организация разработала проект структуры такой стратегии и направила его в министерство.

По мнению союза, в документе нужно оценить состояние отрасли, цели ее развития и сценарии, а также обозначают прогнозы и мероприятия, которые следует осуществить. На основе этой стратегии можно будет формировать программы господдержки производителей.

Источник на рынке рассказал, что в рамках обсуждения проекта стратегии торговые сети получили поручение от Минсельхоза представить свою позицию — насколько рационально выделять отдельную полку в магазинах для органики.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев отметил, что организация активно, на экспертном уровне, участвует в работе министерства по разработке стратегии развития органического сельского производства. АКОРТ, по его словам, рассматривает различные варианты поддержки продвижения отечественной продукции.

Источник издания в одной из торговых сетей заметил, что сейчас ассортимент органики достаточно узкий, его не хватает для удовлетворения спроса со стороны российских покупателей. Набор отечественных продуктов, прошедших сертификацию, ограничен: вино, водка, мед, макароны и молочные товары. Импортная продукция представлена слабо. При таких вводных рано говорить о появлении отдельных полок с органикой, сказал источник.

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