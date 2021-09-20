МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить программу льготного лизинга, включив в неё электромобили российской сборки, максимальная скидка при приобретении в лизинг составит 25% от стоимости машины, но не более 625 тысяч рублей, следует из проекта постановления, опубликованного на regulation.gov.ru. Маск назвал самых конкурентоспособных производителей электромобилей

"Проект постановления о расширении программы льготного лизинга также предполагает дополнение перечня субсидируемой техники электромобилями с предоставлением скидки в размере 25% от его стоимости, но не более 625 тыс. руб", — пояснили в Минпромторге.

Министерство реализует несколько программ льготного лизинга: "Свое дело" (поддержка МСП), "Российский тягач" (лизинг магистральных седельных тягачей), "Российский фермер" (поддержка сельхозпроизводителей) и "Доступная аренда" (оперлизинг).

На ВЭФ-2021 глава Минпромторга сообщал, что на программы льготного автокредитования и льготного лизинга в 2022 году планируется выделить около 10 миллиардов рублей. Средства будут распределены в пропорции 50 на 50.