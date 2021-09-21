МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Концерн "Алмаз-Антей", производящий средства воздушно-космической обороны, разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского использования, пишет РБК. Маск назвал самых конкурентоспособных производителей электромобилей

По данным издания, рабочее название новинки — E-NEVA, где первая буква Е — это сокращение от electric, а NEVA — в честь главной реки Санкт-Петербурга.

Планируется, что будет две комплектации топливной системы. Первая — газовый автомобиль с электропередачей, который сможет проехать на одной заправке более тысячи километров. Вторая — электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 киловатт, что обеспечит запас хода в 810 километров и возможность подзарядки от электросети. Оба варианта предполагают, что автомобиль сможет разогнаться до 100 километров в час за 8,5 секунды, максимальная предусмотренная скорость — 180 километров в час.

Заместитель генерального директора "Алмаз-Антея" по производственно-технологической политике Александр Ведров подтвердил изданию, что концерн работает над созданием гибрида. Ранее предприятие представило самоходную электрическую платформу — ее можно использовать как самостоятельно, так и как основу для производства транспорта любой категории.

"У нас уже есть электромобиль, он ездит. Но мы пошли по пути создания гибрида, где основной двигатель — на газе. При этом энергия, вырабатываемая во время движения, будет аккумулироваться, и электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии, запаса которого хватит на определенное количество километров. Без подзарядки гибрид сможет проехать больше 500 километров", — рассказал Ведров.

Он уточнил, что в такой комбинации — электродвигатель и газовый — предполагается только гражданское использование новинки, так как "военные, как правило, не используют автотранспорт на газомоторном топливе".

Объем инвестиций, сроки выпуска коммерческой версии газомобиля, его возможную стоимость и другие детали в концерне не прокомментировали.

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