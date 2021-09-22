МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries начал продажи в странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии, объявила компания. Visa надеется на разрешение ситуации с комиссиями Wildberries

"Wildberries сообщает об открытии интернет-магазинов в Латвии, Литве и Эстонии. Благодаря расширению географии работы Wildberries российские предприниматели вышли на новые зарубежные рынки", — говорится в сообщении.

Компания предлагает новым покупателям из трех стран около 10 миллионов наименований товаров от 50 тысяч брендов. После выхода в страны Балтии география работы Wildberries насчитывает 17 государств.

Доставка товаров осуществляется с помощью международных логистических операторов. Покупатели интернет-магазина смогут получить свои заказы в 270 партнерских точках выдачи в Эстонии, в 210 — в Латвии и в 300 — в Литве, а также с помощью курьерской доставки до дома или офиса, если пункт выдачи находится далеко от покупателя.

"Запуск интернет-магазинов в странах Балтии позволит расширить экспортные возможности для продаж товаров от российского бизнеса. На территории этих стран постоянно проживают и работают множество наших соотечественников и русскоязычных граждан", — отметили в пресс-службе Wildberries.

Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самой компании, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 17 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).