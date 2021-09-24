МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp, а также соцсети Facebook и Twitter обжаловали штрафы на 36 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы. Роскомнадзор начал вести реестр крупных соцсетей

Согласно сообщению, компании обжаловали постановления мирового судьи, которыми на них наложены административные штрафы в общей сложности на 36 миллионов рублей.

Напомним, что с начала года Facebook за отказ удалить противоправную информацию получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей, Twitter — на 60 миллионов рублей, Telegram — на 40 миллионов рублей.