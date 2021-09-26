МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Риелторы отмечают рост спроса на съемное жилье в России, что способствует росту средней цены за аренду квартир, передает газета "Коммерсантъ". Эксперт оценил влияние "зеленой" экономики на стоимость жизни в России

В пример приводится исследование экспертов ЦИАН, которое показывает, что средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в 16 крупнейших городах России выросла на 0,8 процента. Так, однокомнатную квартиру можно снять за 16,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатную — за 22,9 тысячи рублей. По оценкам специалистов компании "Этажи", в России также наблюдается рост цен, в размере 1,5-2 процента.

Специалисты связывают рост спроса с тем, что жилье снимают те, кто продал свое жилье для покупки квартиры на первичном рынке.

"К этому добавляется общий тренд по возвращению сотрудников в офисы, а студентов — к очной форме обучения", — добавляют эксперты.

Также отмечается, что в крупных городах наблюдается дефицит предложения из-за которого у собственников появилась возможность "диктовать свои условия и необоснованно повышать цены" на жилье. Восстановление баланса на рынке долгосрочной аренды эксперты ожидают в ноябре-декабре, когда начнется стагнация цен.