МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Возможное усиление адресной поддержки россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) может вызвать разногласия между гражданами и ресурсоснабжающими организациями, заявила РИА Недвижимость президент Фонда "Институт экономики города", руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета Минстроя РФ Надежда Косарева. Эксперт прокомментировал предложение индексировать пенсии выше инфляции

Газета "Известия" написала в понедельник, что соответствующее поручение по усилению адресной поддержки дал министерствам вице-премьер России Марат Хуснуллин. Эта мера связана с совершенствованием тарифного регулирования — в частности, планируется довести тарифы до экономически обоснованных, исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.

"Такая система абсолютно нужная, однако здесь нужна детальная проработка. Так, в случае изменения тарифов, придется законодательно разрешать, чтобы они были выше инфляции", — сказала Косарева.

По словам эксперта, возможны различные пути усиления адресной поддержки граждан. Например, дотации ресурсоснабжающим организациям — в этом случае льгота на оплату ЖКУ будет распространяться на всех потребителей. В случае же, если государство будет поддерживать только льготные категории граждан, то в этой ситуации может возникнуть конфликт интересов определенных категорий льготников.

Косарева также отметила, что отдельной проработки требует порог максимальной доли расходов граждан на оплату коммунальных услуг, при котором предоставляется государственная поддержка. Так, если в отдельных регионах он составляет 20%, то в случае повышения тарифов эти параметры необходимо будет менять.