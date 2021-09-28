МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Малый бизнес, от которого во многом зависят качество и комфорт жизни в российских городах, часто сталкивается со сложностями при реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом во вторник на Российской неделе ГЧП рассказала главный управляющий директор ВЭБ.РФ по направлениям МСП и закупок Марина Романова.

"Мы реализуем программы развития ста крупнейших городов России, с активной работой в самих городах. Только за последнее время посетили Владивосток, Читу, Иркутск. Везде встречаемся там с малыми предпринимателями. И обсуждаем с ними те проблемы, которые наиболее актуальны, где особенно нужна поддержка. Мы же понимаем, что качество и комфорт жизни в этих городах во многом зависит от малого предпринимателя, от того, какие сервисы и услуги он предоставляет в городах", — сказала она. ФНС назвала самые прибыльные специальности для самозанятых

Сегодня большая часть проектов ГЧП — довольно крупные и реализуются по преимуществу в сфере ЖКХ и создания новой инфраструктуры. Как отметила Романова, сфера реализации проектов ГЧП может расшириться — на здравоохранение, образование, индустрию гостеприимства. Она привела в пример Калужскую область, где для помощи в реализации совместных проектов государства и бизнеса создали городской Центр ГЧП — здесь предпринимателям помогут и консультацией и предложат типовые проекты, что серьезно сократит расходы бизнеса и сроки реализации.

Интерес к активной проработке механизмов поддержки проектов ГЧП вместе с ВЭБом на сессии высказали и представители банков: Сбера и ПСБ. Речь идёт о донастройке регуляторной базы, в том числе — механизмов субсидирования и других мер поддержки для концессионеров-субъектов МСП.