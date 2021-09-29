МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. МИД России считает целесообразным принять в отношении немецких СМИ в России меры в ответ на блокировку видеохостингом YouTube немецкоязычных проектов российского медиахолдинга RT. Об этом говорится в заявлении ведомства. Роскомнадзор требует снять ограничения с немецких каналов RT в YouTube

Как отмечается, российские СМИ подверглись "акту беспрецедентной информационной агрессии", совершенному "при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны". Оказались удалены без права на восстановление аккаунты RT DE и Der Fehlende Part.

"Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными "нарушениями внутренних правил сообщества" в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут", — указывает российский МИД.

Дипломаты напомнили, что немецкие власти и СМИ ранее подвергали корреспондентов российских вещателей многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве.

"Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна – заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации", — подчеркивается в заявлении.

В итоге 700-тысячная немецкоязычная аудитория, подписавшаяся на эти интернет-каналы, в одночасье лишилась выбранного ею источника информации, отмечает МИД. В том, что это произошло в Международный день всеобщего доступа к информации, министерство усматривает "особый цинизм".

"С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым", — подчеркнул МИД.

Такие меры, как отмечается, — единственно возможный способ стимулировать "заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации".

"По итогам рассмотрения обращения телеканала RT с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер", — заключили в МИД.

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