МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития системы оптовых продовольственных рынков (ОПР). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В сообщении говорится о том, что в России начнётся формирование целостной системы оптовых продовольственных рынков, которые объединят в себе весь спектр услуг по приемке, фасовке и реализации продукции. Концепцию развития этого звена торговли своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин". Эксперты рассказали, кто лишил Британию продуктов, газа и бензина

Подчеркивается, что данная концепция позволит частично устранить отсутствие специального регулирования в этой сфере. Документ определяет ОПР как предприятие, которое предоставляет конкурирующим между собой оптовикам торговые места, оборудование и различные услуги. В услуги входит, в том числе, погрузочно-разгрузочные работы, охрана товаров, санитарная обработка помещений, уборка территорий, информационное и рекламное обеспечение, а также услуги связи.

Более того: на площадках ОПР будет возможна и розничная торговля, но её рекомендуют вести в обособленной зоне. Для того, чтобы обеспечить контроль за безопасностью продовольствия, предлагается законодательно зафиксировать требование о размещении на территории ОПР ветеринарно-санитарных лабораторий. А сами рынки, как отмечает правительство, должны находиться вблизи к, прежде всего, крупным агломерациям и городам.

"В документе также сформулированы ключевые задачи в сфере развития ОПР. Во-первых, это совершенствование правового регулирования. Во-вторых, улучшение инфраструктуры. В-третьих, государственная поддержка оптовых площадок. Конкретные шаги по решению этих задач будут представлены в специальном плане мероприятий. Его поручено подготовить Минпромторгу в шестимесячный срок", — сообщается в документе.

Реализация данной концепции поможет сформировать в РФ эффективную систему оптовой торговли продовольственными товарами, что, в свою очередь, упростит доступ сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта, а также снизит издержки и цены на продукты.