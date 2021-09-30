ВАШИНГТОН, 30 сен – ПРАЙМ. Суд в Лос-Анджелесе постановил отстранить отца певицы Бритни Спирс от опеки над ней и назначить ему временную замену, передает телеканал NBC.

Вердикт может стать промежуточным этапом на пути к полной независимости поп-звезды, которая на протяжении последних 13 лет была лишена контроля над имуществом и творческим процессом.

В начале сентября Джеймс Спирс сам подал в суд ходатайство, в котором просил освободить дочь от его опеки, назначенной в 2008 году на фоне многочисленных психологических проблем певицы.

Контролировать имущество Бритни Спирс вместо ее отца станет бухгалтер Джон Забель, которого, по данным телеканала CNN, выбрали сама певица и ее адвокат. Личным опекуном Спирс продолжит быть специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери.

Ожидается, что суд назначит новые слушания, чтобы решить вопрос об окончательном снятии опеки. Это может произойти еще до конца этого года, передает CNN.

Читайте также:

Стивена Сигала хотят оштрафовать на $200 тысяч за рекламу криптовалюты