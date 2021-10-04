МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Более половины представителей малого и среднего бизнеса в России считают внедрение новых технологий основной задачей для обеспечения стабильной работы компании во время пандемии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на итоги опроса предпринимателей, который провела "Лаборатории Касперского".

В ходе исследования, охватившего 22 страны, были опрошены более 3 тысяч принимающих решения сотрудников организаций с численностью персонала до 250 человек. В России в опросе приняли участие 200 человек. Роботы, 3D-печать и цифровой туризм: какие технологии стимулировала пандемия

Более 56% опрошенных российских бизнесменов высказали мнение, что приоритетной задачей для стабильной работы их компаний во время пандемии является внедрение новых технологий. "В список необходимых мер вошли обеспечение персонала новыми технологиями и оборудованием, сервисами коммуникации и совместной работы, позволяющими перевести бизнес в онлайн, а сотрудникам — работать удаленно или в гибридном формате", — говорится в материалах исследования.

Наиболее важными активностями для бизнеса в период пандемии были названы сохранение рабочих мест (65% респондентов) и поддержание бизнеса любой ценой (62%). Вместе с тем 40% сообщили о сокращении бюджета, 30% на время закрыли все или часть офисов, а также торговые точки, склады и др. Но при этом каждая пятая малая или средняя компания вывела на рынок новые продукты или услуги.

"Особую актуальность приобрели онлайн-сервисы и те предприятия, род деятельности которых позволял запустить их, оказались в более выгодном положении по сравнению с теми, для которых цифровизация по тем или иным причинам была невозможна", — считает эксперт "Лаборатории Касперского" по киберзащите малого и среднего бизнеса Андрей Данкевич.