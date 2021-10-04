МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Табачная компания Philip Morris в прошлом году увеличила выручку почти на 8% и вышла в лидеры рейтинга крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes по критерию величины доходов на этом рынке, сообщается на сайте журнала. Forbes: выручка 200 крупнейших частных компаний России за год уменьшилась

Годом ранее в рейтинге лидировала автомобильная компания Renault, а Philip Morris занимал второе место. Renault в свою очередь теперь заняла пятое место с выручкой в 310 миллиардов рублей за 2020 год.

"Forbes составил очередной рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. Суммарно 50 компаний рейтинга заработали за год 7,2 триллиона рублей, на 2% больше, чем годом ранее… Компания Philip Morris увеличила в 2020 году выручку почти на 8% и заняла первое место в рейтинге крупнейших иностранных компаний", — говорится в сообщении.

В итоге табачная компания заработала 359,5 миллиарда рублей. Также издание сообщает, что второе место в рейтинге заняла компания Leroy Merlin, размер годовой выручки которой составил 347,2 миллиарда рублей. Третье место заняла компания Volkswagen Group с выручкой в год в размере 319,7 миллиарда рублей. Компания Japan Tobacco International заняла четвертое место в рейтинге с выручкой 311,8 миллиарда рублей. В США запретили импорт и продажу устройств IQOS

Максимальный показатель роста показала компания Apple, которая увеличила выручку на 40,7% до 266,31 миллиарда рублей. У конкурирующей с ней Samsung Electronics выручка увеличилась на 16,95%, когда как у их китайского конкурента Huawei Technologies обороты в России снизились на 11,27%, сообщает журнал.

"У 30 компаний доля России в глобальной выручке не превышает 3%, самыми "зависимыми" от российского рынка в 2020 году были латышская торговая ELKO Grupa (34,59% в глобальной выручке), японская Japan Tobacco International (21,24%) и французская Leroy Merlin (18,29%). Динамика роста суммарной выручки 50 крупнейших иностранных компаний в России за три года снизилась с 10% до 2%", — заключило издание.